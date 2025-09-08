Агенция „Митници" даде 82 контрабандни монети на Регионалния исторически музей

Агенция „Митници" предостави на Регионалния исторически музей – София за научни цели монети, отнети в полза на държавата. Това съобщиха от агенцията.

Монетите са предоставени безвъзмездно на Министерство на културата и предадени в Научно-спомагателния фонд на Регионалния исторически музей – София, съгласно становището на министъра на културата, пише БТА.

Монетите – 82, са майсторски изработени фалшификати на ценни антични монети от IV вeк преди Христа. Задържани са на 2 април 2015 г. на столичното летище от митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" в „Митница София". Монетите са открити в багажа на български гражданин, който е опитал да ги изнесе нелегално от страната. Установено е, че са изработени от сплав, в която преобладава сребро и изобразяват тетрадрахми с името на цар Филип Втори Македонски, сечени през периода 359 - 336 г. пр. Хр. в монетарниците на античните градове Пела и Амфиполис.

Според извършената петорна експертиза от вещи лица, монетите са изработени с голямо майсторство съвременни фалшификати, които възпроизвеждат всички белези, тегло и размери на автентичните монети от IV в. пр. Хр. Задържаните монети са състарени и покрити с изкуствена патина и трудно се разграничават от оригиналните антични монети, се посочва още в съобщението.

