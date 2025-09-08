ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан предрича „хаос и бедност", ако спечели друга...

25-годишна жена се изправя пред съда за смърт и ранен на пътя край Елена

Дима Максимова

Съдът във Велико Търново

25-годишна шофьорка се изправя пред съда във Велико Търново в края на седмицата за причинена катастрофа с един загинал и пострадал в прохода Боаза край град Елена.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура -Велико Търново, с който подсъдимата Цветина С. е обвинена в това, че на 24.08.2023 г., движейки се в посока Елена, в близост до ханче „Боаза", при управление на „Фолксваген Голф", собственост на баща й,  навлязла в насрещната лента за движение и със 73 км/ч. предизвикала пътнотранспортно произшествие с идващия срещу нея лек автомобил „Рено Клио". В катастрофата младата жена по непредпазливост причини смъртта на водача на лек автомобил „Рено Клио" Я. Б. И., както и телесни повреди на Д. Ф. Ш.

