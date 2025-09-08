ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола се вряза в жилищна сграда след катастрофа в Асеновград (Снимки, Видео)

24 часа Пловдив онлайн

2188
Кола се е врязала във входа на жилищна сграда. Кадър: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград! Нецензурирана версия!

Тежка катастрофа е станала в малките часове на денонощието в Асеновград. Две коли са се сблъскали, а след това едната се е врязала във входа на жилищна сграда. Инцидентът е станал на бул. "България", съобщават очевидци.

По думите на потресени жители на Асеновград няма пострадали хора, но нанесените материални щети са сериозни. Вратата на жилищният блок е разбита, а по асфалта има разлято масло.

"Горките обитатели на кооперацията, било е страшен трясък за тях, дано имат застраховка, иначе ще събират пари за врата", коментират хората във фейсбук група.

От полицията уточниха пред "24 часа", че катастрофата е станала около 2 ч. и е зрелищна, но няма пострадали. Двамата водачи са тествани са алкохол, резултатите са отрицателни. Съставени са актове.

Катастрофа е станала в Асеновград снощи Снимки: фб
Катастрофа е станала в Асеновград снощи Снимки: фб
   
 
Видео: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград! Нецензурирана версия!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кола се е врязала във входа на жилищна сграда. Кадър: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград! Нецензурирана версия!
Катастрофа е станала в Асеновград снощи Снимки: фб

