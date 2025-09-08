Родопско село подреди нови икони в църква, обрана преди 30 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Родопското село Малево възстанови откраднати преди 30 години икони от църквата "Св. Възнесение Христово". Тогава храмът осъмва ограбен. Изнесени са половината икони от празничния ред на иконостаса. Злосторниците не са открити от полицията.

Временно са били поставени дъски с принтирани върху тях образи на светци и канонични празници.

По инициатива на местни жители са събрани средства за възстановяване на истински икони.

"Двама доброволци намериха подходящи девет дъски за бъдещите икони. Иконите са направени от иконописците Костадин Махнев и синовете му Георги и Петър по всички правила на православната църква и вече са поставени в иконостаса на храма", каза доц. Ангел Янков, един от инициаторите.

Сумата, необходима за изографисването, е събрана с дарение на 8 души от селото и от църковното настоятелство.