ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъщерята на Вергов - Алена, пусна втора песен, тоз...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21253375 www.24chasa.bg

Родопско село подреди нови икони в църква, обрана преди 30 години

Валентин Хаджиев

[email protected]

2228
Общо 9 икони са поставени в църквата "Възнесение Христово" в село Малево на мястото на откраднатите преди 30 години.

Родопското село Малево възстанови откраднати преди 30 години икони от църквата "Св. Възнесение Христово". Тогава храмът осъмва ограбен. Изнесени са половината икони от празничния ред на иконостаса. Злосторниците не са открити от полицията.

Временно са били поставени дъски с принтирани върху тях образи на светци и канонични празници.

По инициатива на местни жители са събрани средства за възстановяване на истински икони.

"Двама доброволци намериха подходящи девет дъски за бъдещите икони. Иконите са направени от иконописците Костадин Махнев и синовете му Георги и Петър по всички правила на православната църква и вече са поставени в иконостаса на храма", каза доц. Ангел Янков, един от инициаторите.

Сумата, необходима за изографисването, е събрана с дарение на 8 души от селото и от църковното настоятелство.

Общо 9 икони са поставени в църквата "Възнесение Христово" в село Малево на мястото на откраднатите преди 30 години.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3