Почистиха от грозни и непристойни надписи сградата на театъра в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

1916
Най-престижната културна сграда в Пазарджик - тази на Драматично-кукления театър "Константин Величков", е почистена от надписи и всякакви непристойни грозни драсканици със спрей. Това е станало по настояване на новия директор на Мелпомена в града - актьора Димитър Баненкин, който вече втори месец управлява културната институция.

Освен мраморните колони, работници са изчистили и стъклените витражи на сградата, която се намира на едноименния площад в Пазарджик, както и са  почистили от боклуците, които бяха нахвърляни                                                                                   .

Ето какво написа директорът на театъра в Пазарджик Димитър Баненкин, който е родом от града, в профила си във Фейсбук: „Изпитвам чувство на удовлетворение, когато и малките неща бъдат забелязани!" 

