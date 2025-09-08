Почистиха от грозни и непристойни надписи сградата на театъра в Пазарджик

Най-престижната културна сграда в Пазарджик - тази на Драматично-кукления театър "Константин Величков", е почистена от надписи и всякакви непристойни грозни драсканици със спрей. Това е станало по настояване на новия директор на Мелпомена в града - актьора Димитър Баненкин, който вече втори месец управлява културната институция.

Освен мраморните колони, работници са изчистили и стъклените витражи на сградата, която се намира на едноименния площад в Пазарджик, както и са почистили от боклуците, които бяха нахвърляни .

Ето какво написа директорът на театъра в Пазарджик Димитър Баненкин, който е родом от града, в профила си във Фейсбук: „Изпитвам чувство на удовлетворение, когато и малките неща бъдат забелязани!"