Огромно задръстване блокира Кърджали заради завръщащи се от Гърция българи

Кърджали отново се превърна в капан за автомобили след края на трите почивни дни около Деня на Съединението. Още в ранния следобeд в града се образува километрично задръстване, предизвикано от завръщането на стотиците българи, прекарали празниците в Гърция.

Кърджали е единственият областен град в България без околовръстен път и целият трафик преминава през центъра му. Колоната от автомобили започва още от входа на града, а за да се облекчи трафикът, на най-натовареното кръстовище - това в квартал „Веселчане", бяха изпратени полицейски екипи, които регулират движението. Въпреки техните усилия, изминаването на няколкото километра през града отнемаше над 40 минути.