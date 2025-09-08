Огромно задръстване блокира Кърджали заради завръщащи се от Гърция българи

Кърджали отново се превърна в капан за автомобили след края на трите почивни дни около Деня на Съединението. Още в ранния следобeд в града се образува километрично задръстване, предизвикано от завръщането на стотиците българи, прекарали празниците в Гърция.
Кърджали е единственият областен град в България без околовръстен път и целият трафик преминава през центъра му. Колоната от автомобили започва още от входа на града, а за да се облекчи трафикът, на най-натовареното кръстовище - това в квартал „Веселчане", бяха изпратени полицейски екипи, които регулират движението. Въпреки техните усилия, изминаването на няколкото километра през града отнемаше над 40 минути.
Шофьори споделят, че подобни ситуации се повтарят след всеки по-дълъг празник, когато трафикът от и към Гърция е изключително интензивен. Липсата на обходен маршрут от години остава един от най-големите инфраструктурни проблеми на Кърджали, който ежедневно затруднява и местните жители.