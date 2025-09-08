ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съотборник издаде Ямал: Детето е влюбено

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21254231 www.24chasa.bg

Огромно задръстване блокира Кърджали заради завръщащи се от Гърция българи

Ненко Станев

[email protected]

2152
Километрична опашка от автомобили се образува в центъра на Кърджали заради стотиците нашенци, завръщащи се от Гърция в последния почивен ден. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Кърджали отново се превърна в капан за автомобили след края на трите почивни дни около Деня на Съединението. Още в ранния следобeд в града се образува километрично задръстване, предизвикано от завръщането на стотиците българи, прекарали празниците в Гърция.

Кърджали е единственият областен град в България без околовръстен път и целият трафик преминава през центъра му. Колоната от автомобили започва още от входа на града, а за да се облекчи трафикът, на най-натовареното кръстовище - това в квартал „Веселчане", бяха изпратени полицейски екипи, които регулират движението. Въпреки техните усилия, изминаването на няколкото километра през града отнемаше над 40 минути.

Наложи се полицаи да регулират преминаването на автомобили, въпреки това трафикът остана убийствен. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ
Наложи се полицаи да регулират преминаването на автомобили, въпреки това трафикът остана убийствен. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ
Шофьори споделят, че подобни ситуации се повтарят след всеки по-дълъг празник, когато трафикът от и към Гърция е изключително интензивен. Липсата на обходен маршрут от години остава един от най-големите инфраструктурни проблеми на Кърджали, който ежедневно затруднява и местните жители.

Километрична опашка от автомобили се образува в центъра на Кърджали заради стотиците нашенци, завръщащи се от Гърция в последния почивен ден. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ
Наложи се полицаи да регулират преминаването на автомобили, въпреки това трафикът остана убийствен. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3