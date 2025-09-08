Нови правила за пешеходците - 100 лева глоба за използване на телефон при пресичане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нови правила за пешеходците предвиждат глоба от 100 лева за пресичане на червен светофар. Те влизат в сила, които предвиждат допълнителни задължения с цел повишаване на безопасността на пътя. Промените са в отговор на нарастващия брой инциденти с пешеходци, особено в градските зони, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".

Изрично се забранява използването на мобилни телефони и други устройства, които разсейват вниманието, докато пешеходецът пресича платното. При установено нарушение, глобата е в размер на 100 лева.

Увеличават се и санкциите при определени нарушения:

Глобата за пресичане на червен сигнал на светофара се увеличава от 50 на 100 лева.

Същата глоба се прилага и при пресичане през ограждения, където това е изрично забранено.

Пешеходците нямат право да пресичат платното непосредствено пред или зад спрял автобус на спирка. Те са длъжни да изчакат автобусът да потегли и едва тогава, при осигурена видимост, да продължат пътя си. Тази мярка е въведена заради редица инциденти с внезапно изскочили пешеходци зад превозни средства на спирки, пише Dir.bg.

От "Пътна полиция" отправят апел и към шофьорите - да бъдат особено внимателни при приближаване към пешеходни пътеки или кръстовища, особено ако на тротоара има деца.