Шести ден близките не могат да получат тялото на Христина, убита с АТВ в Слънчев бряг

Шести ден след смъртта на убитата с АТВ в Слънчев бряг Христина близките не са получили тялото ѝ и не могат да организират поклонението. Пред bTV близките казаха, че се борят с бюрократични спънки.

След смъртта на 35-годишната Христина, ударена от АТВ в „Слънчев бряг", Окръжната прокуратурата в Бургас ще промени обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев в по-тежко.

Към момента Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице.

При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца.

Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин.

4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в „Пирогов" и все още остава в кома.