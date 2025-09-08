Едва 6-има са учениците в първи клас в каварненското село Белгун

През новата учебна година слети паралелки с не по-малко от 10 ученици ще има в 11 училища в община Добричка, която включва 68 населени места. Паралелките са в селата Батово, Божурово, Ведрина, Стефаново, Житница, Карапелит, Ловчанци, Овчарово, Победа, Стожер и Хитово.

За бюджетната 2025 г. са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти в училищата с под 80 ученици, в селата Ведрина, Дончево, Смолница, Божурово, Овчарово, Хитово, Ловчанци, Стефаново и Житница, заяви кметът на общината Соня Георгиева.Общинският съвет одобри и маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици в училищата в селата Божурово, Ведрина, Дончево, Победа, Ловчанци, Смолница, Стефаново, Хитово, Карапелит и Овчарово. Маломерни паралелки в две училища и в община Каварна.Седем са те в основно училище "Св.св. Кирил и Методий" в село Белгун. През новата учебна 2025/2026 година в училището ще учат 44 деца, като шест ще бъдат в първи клас, шест във втори клас, четири ще бъдат учениците в трети клас, пет - в четвърти клас, десет - в пети клас, девет - в шести клас и четири - в седми клас.

Три самостоятелни маломерни паралелки с общо 29 ученици ще има в професионалната земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" в град Каварна.Десет ученици ще бъдат в осми клас с професия "Техник-растениевъд", специалност "Полевъдство". Десет ще бъдат учениците от единадесети клас с професия "Администратор в хотелиерство" и девет са дванадесетокласниците с професия "Техник-растениевъд".Община Каварна да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, като финансира разликата между норматива и действителния брой ученици, решиха общинските съветници.

Три маломерни паралелки ще има в средно училище „Асен Златаров" в Шабла след решение на Общинския съвет. В началния етап на образованието маломерните паралелки ще бъдат две. В паралелка от втори клас ще има 14 ученици за поредна учебна година. В четвърти клас ще има също една маломерна паралелка с 12 ученици. Другата маломерна паралелка в училището е в прогимназиалния етап, където ще бъде сформиран пети клас с 15 ученици. В спортното училище „Г.С.Раковски" в Добрич маломерна е паралелката в пети клас – 11 ученици. И други училща в града ще започнат учелната година с маломерни паралелки.