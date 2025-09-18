ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ръст на случаите на коронавирус в Ямбол

Планови ремонтни дейности във Варна

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД уведомява своите клиенти, че поради извършване на планови ремонтни дейности  и профилактика на съоръженията, топлоподаването ще бъде прекъснато от 03:00 ч на 06.10.2025 г. (понеделник) с очаквано възстановяване на услугата до 17:00ч. на 09.10.2025 г. /четвъртък/ .Актуална информация можете да намерите на интернет страницата www.energy-varna.bg или да се свържете с центъра за обслужване на клиенти  на безплатна национална линия: 0800 14 448.

