Млад австриец се удави в Царево по време на пътешествие с каяк от Линц до Истанбул

Мориц Пренингер СНИМКА: Инстаграм/mo_dyssee

23-годишен австриец се удави в Царево. Мориц Пренингер е преминавал през страната, която е била част от маршрута му с цел да премине от Линц до Истанбул с Каяк. 

Пренингер тръгнал на 6 юни, а пътешествието си описва подробно в инстаграм профила си. 

Приключението му обаче е завършило с трагичен инцидент край Царево. Новината беше потвърдена от семейството му. 

"Ние сме изпълнени с дълбока скръб, защото нашият любим брат, син, братовчед... Мориц загина при инцидент по време на гмуркане в България. Все още не можем да повярваме", пише негова роднина под последното му видео в инстаграм. 

Официално ОД на МВР-Бургас съобщава за изваденото тяло на удавника. Сигналът е получен на 5 септември около 07.00 часа. В морето в района на „Боруна“ под Морската градина на Царево е забелязано мъжко тяло. То е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, пише БГНЕС.

Кметът на родната му община също потвърди трагичната вест. Родителите на Мориц са заминали за България, за да се запознаят с детайлите.

Точните обстоятелства около смъртта на младия авантюрист все още не са напълно известни, но според близките му и местните власти става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат контакт, пишат австрийските медии.

Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци в социалните мрежи и често споделяше кадри от своето каяк-пътешествие по Дунав и Черноморието. Неговата внезапна смърт предизвика широк отзвук сред последователите му.

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)