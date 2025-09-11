Разказ за началото на кариерния път на Никола Спасов, стажант във Vivacom.

За Никола Спасов това лято носи не просто нови знания, а нова перспектива за бъдещето. Като стажант в отдел „Управление на процеси и проекти“ на Vivacom, той се потапя в света на стратегическото мислене, където мащабът на задачите е толкова впечатляващ, колкото и отговорността, която ги съпътства.

„Исках да видя как се случват процесите в компания от такъв ранг. Да разбера какво стои зад координацията между екипите, зад управлението на проекти, които засягат хиляди хора“, споделя Никола. По време на стажа си той открива колко ключови са презентационните умения и ефективната комуникация - качества, които започва да развива с подкрепата на менторите си.

Ако можеше да реализира свой проект във Vivacom, Никола би избрал да осигури интернет връзка за хора в отдалечени райони на България - за да получат равен достъп до образование и телемедицина. „Това може да промени живота на много семейства и най-вече на децата“, казва той.

Vivacom провежда тазгодишното издание на Лятната си стажантска програма с група от 53 млади таланти, които вече работят по реални бизнес проекти, подкрепяни от опитни ментори. За Никола това е първата стъпка в дългия път на професионалното му израстване - път, който вече е започнал с любопитство, но продължава с ясна мисия.

За него най-голямата стойност на стажа е възможността да види отвътре как работи голяма компания и как всяко малко решение има отражение върху десетки други процеси. „Това ме научи да мисля стратегически и да виждам картината в цялост. Вярвам, че тези умения ще ми служат през цялата кариера - независимо в коя сфера се развивам“, допълва Никола.