Оставиха в ареста насилник, плашил жена си: "Ще те запаля, ще те убия!"

По искане на Районна прокуратура- Велико Търново съдът наложи „задържане под стража" на домашен насилник за причиняване на телесна повреда, закани с убийство и за палеж на жилище, както и за удари, закана с убийство и неподчинение спрямо полицейски служители.

65-годишният В.В. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 5 юли т.г. в Полски Тръмбеш, в двора на жилищен имот, причинил лека телесна повреда на жена си М.Д., с която бил във фактическо съпружеско съжителство, уточняват от прокуратурата. Той се заканил с убийство, в условията на домашно насилие, и я заплашил, че ще запали жилището ѝ в гр. Полски Тръмбеш, с думите: „Направиш ли тъй, че да ме изгониш оттук, ще ти запаля къщата и ще те убия!"; „Само да изляза, ще те запаля...ще те убия!" и „Още утре ще ти запаля къщата и ще пратя да те убият и да убият синовете ти".

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за четири престъпления, извършени спрямо полицейски служители, отзовали се на сигнал за домашно насилие. Той причинил лека телесна повреда, употребил сила и се заканил с убийство спрямо единия полицай и противозаконно пречил на двамата униформени в група «Охранителна полиция» в РУ – Полски Тръмбеш при отработване на сигнала, подаден на тел.112, и при задържането му.

Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието, наличието на опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, поради което прокуратурата е внесла в Районен съд гр. Велико Търново искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

На 05.09.2025 г. с определение на Районен съд град Велико Търново, обвиняемият В. В. е оставен в ареста за постоянно.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново.