Министър Иван Иванов ще посети Обзор и Шумен

1348
Министър Иван Иванов Снимка: МРРБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще участва в Национален форум на тема: „Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места и тяхната роля в местната власт в България". Форумът ще се проведе на 12 и 13 септември 2025 г., в град Обзор, под патронажа на МРРБ, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Събитието се организира от Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България и ще бъде открито официално в 13:30 часа в петък, в Многофункционална зала на ул. „Славянска" в града.

В събота – 13-ти септември 2025 г., в 11:30 часа, регионалният министър Иван Иванов ще даде старт на проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в град Шумен. Сградата се намира на бул. „Велики Преслав" 33 А и Б в града.

