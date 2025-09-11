ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21274530 www.24chasa.bg

Кръстовището, където станал боят с Кожухаров, било в ремонт

17388
Старши комисар Николай Кожухаров

Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров се подобрява

Кръстовището на улицата, където възникна боят, в който тежко пострада шефът на русенската полиция Николай Кожухаров, е било в ремонт. 

Заради това е и поставен нов знак, който указва ограничение на скоростта от 30 км/ч. В сряда в социалните мрежи се появиха спекулации, че въпросният знак е поставен умишлено след инцидента с комисаря. BG Elves разпространиха две снимки. Едната е кадър от камерата в нощта на инцидента, на която се вижда само празна тръба, без знак. Следващата снимка е от през деня и знакът вече е поставен. 

В момента в Русе се повдигат няколко кръстовища, включително и това с ул. "Мостова". Официално те са приключени на дата 9 септември и има публикувана официална информация още вчера, че кръстовището се отваря за движение от днес, 10 септември. Знаците са поставени от изпълнителя на обекта в началото на тази седмица, пише "Русе Медиа". 

Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров се подобрява. Той е със стабилни жизнени функции, контактен, като все още е в интензивното отделение за лечение и наблюдение.

Старши комисар Николай Кожухаров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)