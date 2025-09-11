ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът не се смили над Васил от Белозем, обвинен в грабеж от казино с нож

Никола Михайлов

Васил Ганев в коридора на съда. Снимка: Никола Михайлов

В изоставена сграда са намерени дрехите, с които е бил дегизиран извършителят, а по част от тях има ДНК от рецидивиста Ганев

С най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" остава 39-годишният белоземец Васил Ганев, обвинен в грабеж на 500 лв. от казино в селото. Мъжът се изправи пред Апелативния съд в Пловдив с надеждата, че магистратите ще го пуснат от ареста, но те потвърдиха решението на първата инстанция и Ганев, който има над 20 присъди в досието си, остава под ключ.

Както "24 часа" вече писа, обирът е бил извършен на 14 август. 54-годишната Мариана Арлашка била на работа като крупие в игралната зала, когато до нея се приближил мъж с черни дрехи, маска, ръкавици и калцуни. Той извадил нож, заплашил я и взел 500-те лева, които тя взела от една от машинките. След това си тръгнал.

Пострадалата подала сигнал и започнало разследване. Полицаите проверили записи от различни охранителни камери, на които се виждало как маскираната фигура си тръгва от казиното. Малко повече от 2 седмици по-късно разследващите заподозрели, че извършителят р Ганев. На 3 септември го задържали, а той не признава вината си.

В изоставена сграда са намерени дрехи като тези от записите. Експертиза е показала, че по част от тях има ДНК от Васил Ганев. Това е и една от причините съдът да го остави в ареста.

Решението на Апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Васил Ганев в коридора на съда.

