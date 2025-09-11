Официално: Доган тръгва с нова партия - Алианс за права и свободи

Инициативният комитет вече е учреден

Ахмед Доган официално има нова партия след разцеплението в ДПС. Името на втория му политически проект е Алианс за права и свободи. Вече е сформиран и инициативен комитет за регистрация на формацията.

Изненадващо днес от пресцентъра на парламентарната група на АПС обявиха, че в столичен хотел ще има представяне на новата формация.

Идеята за нов политически проект бе лансирана за първи път в края на май 2025 г., когато Джевдет Чакъров изненадващо подаде оставка като съпредседател и така единствен лидер на ДПС остана Делян Пеевски. В предходната политическа сесия депутатите, останали на страната на Доган при разцеплението в ДПС, загубиха правото парламентарната им група да носи абревиатурата "ДПС" и се върнаха към регистрацията си от вота = АПС. Освен това депутатите у вече не са 19, а 15 след като още трима след Чакъров напуснаха групата и станаха независими.

"Ще направим всичко възможно да обединим целия си капитал, в който нямаме никакво съмнение, да изградим една модерна партия, която да отговаря на очакванията на българските граждани. Чрез нея ние ще адресираме нашите политически послания. Доверието е най-важният ресурс, с който разполага всеки един политик, дори бих казал единственият ресурс", обяви през май евродепутатът Илхан Кючюк.

В края на юли Ахмед Доган излезе с политическа декларация, публикувана на фейсбук страницата на неговото движение.

"От днес започва 3-месечен преходен период, през който ще бъдат проведени няколко централни съвета, за да се трасира демократичния път за създаване на нова политическа формация, която да покрие очакванията на българските граждани и на общността ни. Както и да бъде устойчива на външно влияние, вярна на ценностите на демокрацията, на правата на човека и на свободата на личността", беше заявката тогава.

Очаквайте подробности