Мотометачка тръгва из варненските улици

Дизелова мотометачка беше пусната пробно вчера по пешеходната част на бул. „Сливница" и някои съседни улици в центъра на Варна, съобщават от администрацията на кметство "Одесос".

Машината е собственост на сметопочистващата фирма ЗМБГ, която поддържа чистотата в града, и се движи с 3 до 5 км/ч при работен режим съобразно качеството на пътната настилка. Предвижда се тя да обслужва представителните градски пространства - районите около Археологическия музей, общината, Фестивалния комплекс, Ларгото и др.

С нея ще се оптимизира работата на сметопочистващата фирма и ще даде възможност усилията на служителите, извършващи ръчно метене, да се насочат по-интензивно към другите части на „Одесос", заявяват в пост във фейсбук.