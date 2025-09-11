ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Пожарът в Рила е обхванал около 600 дка

Около 600 дка е обхванал пожарът в Рила планина над Илийна река, казаха за БТА от полицията в Кюстендил. Пожарът възникна на 9 септември, около 18:00 часа, на 2200 м височина, от мълния.

На място работят екипи на противопожарните служби в Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила и Благоевград, служители на Национален парк "Рила", екип на Рилската света обител и Национален парк "Рилски манастир". В гасенето участват и доброволци от Кюстендил.

Днес в потушаването на огъня не са се включвали хеликоптери, заради лоши климатични условия и задимяване на терена, каза говорителят на полицията Катя Табачка.

