Обмислят да върнат скоростта до 70 км/ч по бул. "Банско шосе" в Сливен

На провелото се заседание на общинската Комисия по безопасност на движението по пътищата фокусът попадна на темата за връщане на старата скорост до 70 км/ч по бул. „Банско шосе". Сега разрешената там максимална скорост е 50 км/час, съобщават ог общинския пресцентър.

Въпросът бе разгледан по предложение на кмета Стефан Радев, който след среща с автотехнически експерти и специалисти по пътна безопасност, даде предложение разрешената максимална скорост да бъде повишена от 50 на 70 км/ч., както беше до 2024 г. С цел да бъдат избегнати последващи пътни инциденти и да се спазват изискванията в Закона за движение по пътищата, предстои да бъде изготвен проект за промяна в организация на движението по бул. „Банско шосе", по който автомобилите напускат Сливен в посока Пловдив и подбалканския път.

Мярката ще позволи връщане на старата скорост. Планира се едната пешеходна пътека по протежението на участъка да бъде премахната. Освен това проектът ще включва поставяне на ограничителни елементи по разделителната линия на платната и в близост до останалите пешеходни пътеки, които да ограничават скоростта.

С цел предотвратяване на инциденти на главните улици в село Чинтулово, бе взето решение да бъдат поставени пътни знаци, с които да се регулира движението. За облекчаване на трафика в района на МБАЛ „Д-р Иван Селимински", комисията реши да бъдат забранени престоят и паркирането в района от паркинга до психиатричното отделение към болницата - до кръстовището на денонощната аптека.