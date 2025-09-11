Най-голямото търновско училище грейна с "Полети на въображението" - 63 м стенопис

Тази сутрин в търновското Средно училище „Емилиян Станев" тържествено беше открит най-дългият интериорен стенопис в областта „Полети на въображението", който е с внушителните размери 63 х 3.10 м. Автор на проекта е Мария Белчева, хоноруван преподавател във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет, съобщиха от ректората.

Мащабната творба е реализирана само за 1 месец, а в екипа се включиха студенти от три випуска: Симона Зяпкова, Ралица Матрова, Симона Маркова, Деница Косева и Ивана Иванова, обучаващи се в специалностите „Стенопис" и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство". Водещ преподавател на проекта е проф. д-р Владимир Аврамов.

На откриването деканът на Факултета по изобразително изкуство проф. д-р Светослав Косев поздрави студентите от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров и им пожела нови творчески успехи.

Композиционното решение е създадено с мисъл за училищната среда, в която децата правят първите си стъпки по пътя на знанието. Детските силуети с хвърчила символизират стремежа към нови хоризонти, безкрайното въображение и радостта от творчеството. Цветовата хармония внушава движение и оптимизъм, превръщайки стенописа в ярко послание за силата на вътрешния полет.