Ахмед Доган: Жив съм, здрав съм, нямам нито един инсулт

"Сложен въпрос" е дали той ще оглави новата АПС. Но участва - с неговия подпис започнало всичко

"Нашата партия бе открадната и ние продължаваме това дело. Нищо не се е променило в нашите мисли, но продължаваме с ноу хау и новости, които ще заложим в следващия устав", заяви Танер Али

С първа официална поява се отчете Ахмед Доган при официалното задвижване на новия си политически проект - Алианс за права и свободи.

"За мен какви ли не приказки се носят от социалните медии и други неофициални фирми и медии. Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт или инсулт. Не ходя като блуждаещо пиянде. Здрав съм", обяви съоснователят и дългогодишен почетен председател на ДПС.

"Имаме нов проект, днес бе сбирка, която трябва да подготви учредителната национална конференция.

Обещавам една по-детайлна, дълбока среща с вас, тип пресконференция, но дайте ми малко време", обърна се Доган към медиите.

А Танер Али обяви, че днес се е провело учредяване и избиране на ръководството на инициативен комитет.

Али е председател на инициативния комитет, негов заместник е бившият депутат Димитър Николов, а секретар е Танзер Юсеинов.

Над 101 души са присъствали на учредяването. Новата формация има регистрация (на наименованието - б.р.) в европейското патентно ведомство и в Софийския градски съд. Това име е запазено и започваме да работим по новия политически проект в страната, каза Танер Али.

На въпрос дали ще оглави АПС Доган каза:

"Много сложен въпрос Ще участвам щом съм тук, с моя подпис започна списъка. Дали ще оглавя този проект, колегите ще решат."

Али обясни, че ще са прецизни при подбора и учредяването на политическата формация. Учредителното събрание на АПС трябва да се проведе до 3 месеца.

"Това което се случи, никой не е очаквал. 35 г. сме работили с кауза и сърце, г-н Доган е създал тази партия (ДПС - б.р.) Нашата партия бе открадната и ние продължаваме това дело. Нищо не се е променило в нашите мисли, но продължаваме с ноу хау и новости, които ще заложим в следващия устав", заяви председателят на инициативния комитет. И увери, че ще имат предвид техни грешки, дори и от участие във властта

Новата формация ще е "изчистена от обременени хора партия".

Сред целите на новата формация включват постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани, недопускане на дискриминация, икономически просперитет и преодоляване на диспропорциите в различните области и региони на страната. Формацията е евроориентирана и е за мир на Балканите и света.

АПС ще работи за трудова заетост и повишаване на доходите, предвидима и стабилна среда за инвеститори, подходящи условия за развитие на високи технологии и за развитие на младото поколение .

