Трите деца на убитата в Крайници били в къщата по време на зверството

Трите деца на убитата в село Крайници 25-годишна жена са на възраст от 5 до 10 години. Те са били в къщата при майка си по време на жестокото престъпление.

След убийството социалните служби са ги извели и ще преценяват кой от роднините им може да се грижи за тях.

От известно време майката - 25-годишната Селина и мъжът ѝ, с когото няма сключен граждански брак - Кирил, са били разделени. Тя не е подавала официално жалба за домашно насилие срещу него, но се оплаквала пред близки, че той я бие и я тормози.

Семейството са работили известно време в Гърция. След това жената и децата ѝ са живели при бабата в Сандански. После пак са били за гурбет в южната ни съседка и преди 3-4 дни се върнали в Крайници.

Бащата Кирил е пристигнал в къщата, която е в края на селото в малките часове пиян, вдигнал скандал на жена си, започнал да я бие. По неофициална информация най-голямото дете успяло да каже на съседка за ужаса, който се развива в дома им, а тя се обадила на полицията.

36-годишният мъж, заподозрян за убийството, е издирван в родното си село Дъбница, в Кюстендил откъдето е майка му и има роднини, както и в други населени места в Благоевградска и Кюстендилска област. Майката на убитата жена, която в момента работи в Гърция била уведомена за трагедията и е тръгнала незабавно да се прибира.