ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21275147 www.24chasa.bg

„Книги за смет" идва във Велико Търново навръх Независимостта

Дима Максимова

[email protected]

1176

Велико Търново отново става столица на четенето, като посреща „Книги за смет" навръх Деня на българската независимост - 22 септември.

Най-голямата екоинициатива отново идва в града под мотото „Буквите, които ни свързват".

От 10:00ч до 13:00ч. в празничния ден, на паркинга на хипермаркет „Кауфланд" – ул. „Краков" 2Б, всеки желаещ ще може да предаде своите пластмасови отпадъци и да си подари четиво, посочват от местната управа.

Книга по свой избор може да получите много лесно – нужно е само да оставите 1 килограм пластмаса, годна за рециклиране.

Кампанията се провежда с категоричната подкрепа на Община Велико Търново, а старата столица традиционно поставя рекорди – както по брой участници, така и по рециклирана пластмаса.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)