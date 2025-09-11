„Книги за смет" идва във Велико Търново навръх Независимостта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Велико Търново отново става столица на четенето, като посреща „Книги за смет" навръх Деня на българската независимост - 22 септември.

Най-голямата екоинициатива отново идва в града под мотото „Буквите, които ни свързват".

От 10:00ч до 13:00ч. в празничния ден, на паркинга на хипермаркет „Кауфланд" – ул. „Краков" 2Б, всеки желаещ ще може да предаде своите пластмасови отпадъци и да си подари четиво, посочват от местната управа.

Книга по свой избор може да получите много лесно – нужно е само да оставите 1 килограм пластмаса, годна за рециклиране.

Кампанията се провежда с категоричната подкрепа на Община Велико Търново, а старата столица традиционно поставя рекорди – както по брой участници, така и по рециклирана пластмаса.