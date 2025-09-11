ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21275195 www.24chasa.bg

Доброволци от DEVIN почистиха над 700 кв. м папур от торфения остров в Големия гьол advertorial icon

1544

В рамките на проекта „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“ служители от компанията поставиха и информационни табели за отговорен туризъм.

Служители на „Девин“ ЕАД взеха участие в доброволческата акция в района на Чаирските езера в Западните Родопи. За втора поредна година екипът на терен имаше за цел да подкрепи проекта „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“ за проучване на торфищата в местността и изготвяне на план за постигане на оптималното им състояние. В рамките на два дни, под насоките на експерти от Българска фондация „Биоразнообразие“, служителите на DEVIN премахнаха около 720 кв. м папур от езерото Големия гьол с цел стимулиране на правилното развитие на торфището. Доброволците поставиха също табели в района, които апелират за отговорен и екосъобразен туризъм и предоставят повече информация на посетителите за уникалността на торфищата като природен феномен, за растителните и животински видове в тях. 

Чаирските езера – седем водоема в Западните Родопи – са разположени от 1360 до 1460 м надморска височина. Част от тяхната екосистема са торфищните острови, които представляват естествени депа за поглъщане и задържане на въглероден диоксид от атмосферата. Островите са също и местообитания на мигриращи птици, рядка флора и фауна и уникално биоразнообразие. Торфищни образувания като тези са рядкост за България и са природен феномен, който противодейства на климатичните промени.

Петя Манастирска, мениджър Устойчиво развитие в Девин ЕАД
Петя Манастирска, мениджър Устойчиво развитие в Девин ЕАД

Да опознаваш даровете на родопската природа, като същевременно подпомагаш нейното опазване, е несравнимо преживяване за нашите доброволци“, посочва Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие“ в „Девин“ ЕАД. „Утвърждаваме провеждането на доброволчески акции в района със завръщането ни за поредна година. С това се опитваме да върнем жеста към природата, а и да споделим с колегите мисията и визията на компанията – да се развиваме устойчиво, като съхраняваме ценните природни ресурси за бъдещите поколения. Благодарим на доброволците за техния принос – участието им и усърдния им труд на терен преминават отвъд корпоративните политики и са ясен знак, че служителите на DEVIN се ангажират с ценностите, които компанията проповядва“, допълва още Петя Манастирска.

Румяна Иванова, експерт от БФБ
Румяна Иванова, експерт от БФБ

„Премахнахме папура край дигата на Големия гьол, за да освободим водна площ за разрастване на образувалия се с хилядолетия торфен остров вътре в езерото“, посочва Румяна Иванова, експерт от фондацията. „Почистването ще помогне и на туристите в района да видят по-ясно къде точно се намира торфът. Така се надяваме да преборим заблудата, която често чуваме от посетители, че езерата са пресъхнали и в лошо състояние“. 

По проекта „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“ се разработват мерки за опазване на торфищата в района. Сред дейностите са почистване, извличане на биомаса с цел научно изследване, провеждане на хидроложки проучвания за поддържането на влажните зони. Проектът по инициатива на „Девин“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ е с основни партньори Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Смолян и Държавно горско стопанство – Триград.

Петя Манастирска, мениджър Устойчиво развитие в Девин ЕАД
Румяна Иванова, експерт от БФБ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)