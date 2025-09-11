В рамките на проекта „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“ служители от компанията поставиха и информационни табели за отговорен туризъм.

Служители на „Девин“ ЕАД взеха участие в доброволческата акция в района на Чаирските езера в Западните Родопи. За втора поредна година екипът на терен имаше за цел да подкрепи проекта „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“ за проучване на торфищата в местността и изготвяне на план за постигане на оптималното им състояние. В рамките на два дни, под насоките на експерти от Българска фондация „Биоразнообразие“, служителите на DEVIN премахнаха около 720 кв. м папур от езерото Големия гьол с цел стимулиране на правилното развитие на торфището. Доброволците поставиха също табели в района, които апелират за отговорен и екосъобразен туризъм и предоставят повече информация на посетителите за уникалността на торфищата като природен феномен, за растителните и животински видове в тях.

Чаирските езера – седем водоема в Западните Родопи – са разположени от 1360 до 1460 м надморска височина. Част от тяхната екосистема са торфищните острови, които представляват естествени депа за поглъщане и задържане на въглероден диоксид от атмосферата. Островите са също и местообитания на мигриращи птици, рядка флора и фауна и уникално биоразнообразие. Торфищни образувания като тези са рядкост за България и са природен феномен, който противодейства на климатичните промени.

Петя Манастирска, мениджър Устойчиво развитие в Девин ЕАД

„Да опознаваш даровете на родопската природа, като същевременно подпомагаш нейното опазване, е несравнимо преживяване за нашите доброволци“, посочва Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие“ в „Девин“ ЕАД. „Утвърждаваме провеждането на доброволчески акции в района със завръщането ни за поредна година. С това се опитваме да върнем жеста към природата, а и да споделим с колегите мисията и визията на компанията – да се развиваме устойчиво, като съхраняваме ценните природни ресурси за бъдещите поколения. Благодарим на доброволците за техния принос – участието им и усърдния им труд на терен преминават отвъд корпоративните политики и са ясен знак, че служителите на DEVIN се ангажират с ценностите, които компанията проповядва“, допълва още Петя Манастирска.

Румяна Иванова, експерт от БФБ

„Премахнахме папура край дигата на Големия гьол, за да освободим водна площ за разрастване на образувалия се с хилядолетия торфен остров вътре в езерото“, посочва Румяна Иванова, експерт от фондацията. „Почистването ще помогне и на туристите в района да видят по-ясно къде точно се намира торфът. Така се надяваме да преборим заблудата, която често чуваме от посетители, че езерата са пресъхнали и в лошо състояние“.

По проекта „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“ се разработват мерки за опазване на торфищата в района. Сред дейностите са почистване, извличане на биомаса с цел научно изследване, провеждане на хидроложки проучвания за поддържането на влажните зони. Проектът по инициатива на „Девин“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ е с основни партньори Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Смолян и Държавно горско стопанство – Триград.