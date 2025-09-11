ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

90-годишната Янка Ушколова запазва апартамента си, ВКС отмени съмнителното арбитражно решение

Министър Георги Георгиев посети баба Янка в дома й.

Фирмата, чрез която опитваха да измамят възрастната жена, трябва да плати 28 хиляди лева разноски по делото  

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя арбитражното решение от 8 март 2024 г. на Софийски търговски арбитражен съд, с което имотната мафия се опитваше да вземе апартамента на 90-годишната Янка Ушколова,  и осъжда „Билд комфорт 18" ЕООД да заплати по сметката на ВКС сумата от 28 167,92 лв., представляваща държавна такса и разноски по производството.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Със случая на възрастната жена, която за малко да остане на улицата, се ангажира лично министърът правосъдието Георги Георгиев. Той обяви война на имотната мафия и предприе редица действия, с които да спре опитите да се взимат имотите на възрастни и болни хора. Бяха направени и много ключови промени в закона за арбитража.    

Делото пред ВКС беше образувано по молба от Янка Ушколова за отмяна на арбитражното решение, с което наследодателят на ищцата – нейният син Иван, е осъден да заплати на „Билд комфорт 18" ЕООД сумата от 684 540,50 лв., представляваща неустойка по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Въз основа на това решение Софийският градски съд е издал изпълнителен лист в полза на „Билд Комфорт 18" ЕООД и е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител.

Съдебният състав на ВКС е приел, че исковата молба е процесуално допустима като предявена в срока по Закона за арбитража (предходно наименование – Закон за международния търговски арбитраж).

След анализ на всички събрани по делото доказателства съдът е установил, че разписката за връчване на поканата за доброволно изпълнение от частния съдебен изпълнител е подписана от ищцата и не може категорично да се приеме, че датата на връчване е вписана в по-късен момент от полагането на подписа.

Независимо от това съдът е приел, че от съдържанието на поканата не следва извод, че чрез същата ищцата е уведомена надлежно за процесното арбитражно решение. Съставът се е позовал на практиката на ВКС, според която с връчване на поканата за доброволно изпълнение се счита, че страната узнава за постановеното арбитражно решение и от датата на връчването тече срокът по чл. 48, ал. 1 от ЗА, но само ако поканата съдържа достатъчно данни за арбитражното решение и възпроизвежда диспозитива му.

В случая в поканата не е било отразено самото арбитражно решение, а са посочени само дължимите суми по изпълнителния лист.
Тричленният състав на ВКС е отменил арбитражното решение на основание, че не е сключено арбитражно споразумение.

Арбитражният съд е приел, че е компетентен да разгледа спора поради наличие на арбитражна клауза в сключен от наследодателя на ищцата предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Пред ВКС не е било представено нито арбитражното дело, нито предварителният договор. Върховните съдии са категорични, че от ангажираните по делото доказателства не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза, което съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест е следвало да се докаже от ответника.

Съставът на ВКС е приел, че е налице и основанието за отмяна и поради това, че страната не е била надлежно уведомена за арбитражното производство, предвид непредставяне на изискания оригинал на разписката за връчване на исковата молба на сина на баба Янка Иван от арбитражния съд.

