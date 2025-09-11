90-годишната Янка Ушколова запазва апартамента си, ВКС отмени съмнителното арбитражно решение

Фирмата, чрез която опитваха да измамят възрастната жена, трябва да плати 28 хиляди лева разноски по делото

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя арбитражното решение от 8 март 2024 г. на Софийски търговски арбитражен съд, с което имотната мафия се опитваше да вземе апартамента на 90-годишната Янка Ушколова, и осъжда „Билд комфорт 18" ЕООД да заплати по сметката на ВКС сумата от 28 167,92 лв., представляваща държавна такса и разноски по производството.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Със случая на възрастната жена, която за малко да остане на улицата, се ангажира лично министърът правосъдието Георги Георгиев. Той обяви война на имотната мафия и предприе редица действия, с които да спре опитите да се взимат имотите на възрастни и болни хора. Бяха направени и много ключови промени в закона за арбитража.

Делото пред ВКС беше образувано по молба от Янка Ушколова за отмяна на арбитражното решение, с което наследодателят на ищцата – нейният син Иван, е осъден да заплати на „Билд комфорт 18" ЕООД сумата от 684 540,50 лв., представляваща неустойка по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Въз основа на това решение Софийският градски съд е издал изпълнителен лист в полза на „Билд Комфорт 18" ЕООД и е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител.

Съдебният състав на ВКС е приел, че исковата молба е процесуално допустима като предявена в срока по Закона за арбитража (предходно наименование – Закон за международния търговски арбитраж).

След анализ на всички събрани по делото доказателства съдът е установил, че разписката за връчване на поканата за доброволно изпълнение от частния съдебен изпълнител е подписана от ищцата и не може категорично да се приеме, че датата на връчване е вписана в по-късен момент от полагането на подписа.

Независимо от това съдът е приел, че от съдържанието на поканата не следва извод, че чрез същата ищцата е уведомена надлежно за процесното арбитражно решение. Съставът се е позовал на практиката на ВКС, според която с връчване на поканата за доброволно изпълнение се счита, че страната узнава за постановеното арбитражно решение и от датата на връчването тече срокът по чл. 48, ал. 1 от ЗА, но само ако поканата съдържа достатъчно данни за арбитражното решение и възпроизвежда диспозитива му.

В случая в поканата не е било отразено самото арбитражно решение, а са посочени само дължимите суми по изпълнителния лист.

Тричленният състав на ВКС е отменил арбитражното решение на основание, че не е сключено арбитражно споразумение.

Арбитражният съд е приел, че е компетентен да разгледа спора поради наличие на арбитражна клауза в сключен от наследодателя на ищцата предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Пред ВКС не е било представено нито арбитражното дело, нито предварителният договор. Върховните съдии са категорични, че от ангажираните по делото доказателства не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза, което съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест е следвало да се докаже от ответника.

Съставът на ВКС е приел, че е налице и основанието за отмяна и поради това, че страната не е била надлежно уведомена за арбитражното производство, предвид непредставяне на изискания оригинал на разписката за връчване на исковата молба на сина на баба Янка Иван от арбитражния съд.