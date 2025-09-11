Условна присъда и глоба за севлиевка, източила 2400 лв. с изгубена карта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Габрово осъди условно жена от Севлиево за неправомерно използване на чужд платежен инструмент. Тя ще трябва да плати и 1000 лв. глоба в полза на държавата. Присъдата е произнесена по реда на съкратеното съдебно следствие, съобщиха от съда.

В периода 29 – 31 март 2023 г., в Севлиево, при условията на продължавано престъпление, Г.Т. използвала дебитна карта без съгласието на титуляря - мъж от Севлиево, като осъществила десет трансакции (шест успешни и четири неуспешни), изтегляйки сумата от общо 2 400 лева.

В края на март 2023 г. подсъдимата намерила изгубена банкова карта заедно с лист с изписан ПИН-код. В последствие, използвайки платежния инструмент на няколко ATM устройства в Севлиево, Г.Т. изтеглила от сметката на потърпевшия крупната сума.

За извършеното престъпление тя е осъдена на 2 години лишаване от свобода, като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от 3 години. Г.Т. следва да заплати и глоба в полза на държавата в размер на 1 000 лева.

Съдът уважил изцяло предявения от пострадалия граждански иск като осъдил подсъдимата да му заплати обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 2 400 лева.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.