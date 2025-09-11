И след първия звънец продължават ремонтите в три училища в Търновско

Училищата в област Велико Търново са готови да посрещнат учениците в първия учебен ден. В две училища в старопрестолния град и едно в Павликени обаче ремонтите продължават. Две учебни заведения в Горна Оряховица и Свищов стартират учебната година напълно обновени. Това стана ясно на работна среща на училищни директори и отговорни институции в навечерието на 15 септември.

"Общата ни цел е да гарантираме, че всяко дете и ученик в областта има достъп до качествено образование." Това заяви

областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова - Мутафчиева на срещата, организирана от Регионалното управление на образованието.

"Това изисква не просто старание, а съсредоточена, съвместна и стратегическа работа на всички отговорни институции по обхващане, включване и предотвратяване на ранното отпадане на децата и учениците от образователната система", допълни областната управителка.

Тя призова за превантивни действия за идентифициране на уязвимите деца и ученици навреме и да им се окаже необходимата подкрепа, преди да се стигне до криза.

По време на работната среща бе дискутирана готовността на учебните заведения за предстоящата учебна 2025/2026 година.

Инспектор Венцислав Николов от РДПБЗН изброи основните мерки за пожарна безопасност. Главен инспектор Боян Бартолов от ОДМВР-Велико Търново докладва, че преди старта на учебната година са извършени огледи на училищните сгради, на пътните знаци и пешеходните пътеки около тях, че са взети мерки за осигуряване на охрана и пропускателен режим в училищата.

„Изпратени са 33 писма до кметове, проведени са срещи с всички директори на учебни заведения и са раздадени актуални списъци на служители в ОДМВР. Направени са 11 срещи с представители на частни охранителни фирми. Създадена е организация за засилено полицейско присъствие по време на първия учебен ден", информира гл.инсп. Бартолов.

Той сподели, че е изготвен график за провеждане на превантивни мероприятия в училищата в областта като лекции, запознаване на подрастващите с униформите, отличителните знаци на полицейските служители, както и демонстрации с полицейските кучета.

Инспектор Ивелин Иванов от Детска педагогическа стая пък призова директорите да са бдителни и да сигнализират своевременно при прояви на агресия, на употреба и разпространение на наркотици и др.негативни прояви.

Инспектор Георги Василев от „Пътна полиция" изнесе статистика за пътно-транспортните произшествия в региона.

„От началото на годината до момента във Великотърновска област в ПТП-та са пострадали 252 лица. 45 от тях са деца като за щастие няма загинали. 21 от тези деца са ранени при злополуки по време на ваканцията като 5 са били водачи на електрически превозни средства", посочи инсп. Георги Василев.

Представители на РЗИ заявиха, че са извършени 135 проверки за готовността на учебните заведения за предстоящата учебна година като са издадени 21 предписания. Продължават ремонтните дейности в две училища във Велико Търново и в едно в Павликени. Две учебни заведения в Горна Оряховица и Свищов стартират учебната година напълно обновени.

Новият началник на РУО Здравка Минчева направи отчет на учебната 2024/2025 година и оповести, че в региона има 86 училища, 75 детски градини ,като от тях частните училища са 5, а частните детски градини-две.

„Усилията ни са насочени към обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на деца и ученици от образователната система, към модернизиране на образованието и повишаване на резултатите от обучението. През миналата година сме работили по 22 национални програми, а през новата учебна година предстои работа по 25", обяви Здравка Минчева.

Тя направи анализ и на резултатите от Националното и Регионалното външно оценяване , както и от Държавните зрелостни изпити.

„Училищата от Великотърновска област задържат 10-то място по постигнатите резултати по математика и български език спрямо училищата от страната", сподели началникът на РУО.