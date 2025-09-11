Около 13 500 ученици ще започнат новата учебна година в 65 училища в област Добрич, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ в Добрич Светлана Василева. Първокласниците в областта са около 1100. Най-много са в град Добрич – около 600.

„Числата се променят непрекъснато, защото срокът, в който директорите на училищата трябва да утвърдят документацията, е 20 септември", уточни Василева.

„Навсякъде ще има учебен процес от 15 септември. В ремонт е средното училище в град Шабла. Общината е осигурила сгради, където учебните занятия да започнат.Учениците от прогимназиалния и гимназиалния курс ще бъдат в една сграда, началният курс е настанен в друга сграда. Във финансово-стопанската гимназия в Добрич също има ремонт – изграждат се допълнителни класни стои, но строителните работи не влияят на учебния процес. Учениците там ще учат на две смени, във всички други училища режимът е едносменен", добави Василева.

„От старта на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст до сега има добра координация между институциите по прилагането му. Министерство на образованието и науката има създадена и функционираща електронна платформа, в която се отразяват, както всички предприети действия, така и децата и учениците, които са в риск да отпаднат от образователната система, като информацията е достъпна за всички институции, имащи отношение", съобщи Василева.

В платформата са подадени данни за 14 деца и ученици. Обработват се още 92 протокола. До 30 октомври т.г. трябва да бъдат обходени и лицата, които не са в чужбина и не посещават предучилищна група или училище, след като бъдат проверени данните и в ГРАО. Като основни причини за отпадане експертите в РУО посочват ранното майчинство при някои, а при други това, че децата и учениците са от социално слаби семейства. Общо 40 екипа с 479 членове са сформирани за учебната 2025/2026 г. В съставите им влизат 203-ма учители от училища в областта, 123-ма учители от детски градини, 42-ма кметове и кметски наместници, представители на регионалната дирекция „Социално подпомагане" и Областната дирекция на МВР. Два пъти в рамките на учебната година – до 30.11.25 г. и до 30.04.26 г., трябва да бъдат представени отчети в Министерство на образованието и науката за дейности по Механизма.„Обиколките са непрекъснати. Всеки случай е строго индивидуален. Процентът на необхванатите ученици е малък", каза още още Василева.

На заседание на областната комисия по безопасност на движението общините докладваха за извършените дейности – опресняване на пешеходни пътеки в районите на училища и детски градини, преглед и, при нужда, ремонт на изкуствени неравности в районите на учебните заведения, преглед и подновяване на осветителни тела, парапети и огради на училища и детски градини, прегледи на автобусите за превоз на ученици.

„Вече са проведени първите срещи с родителите на тазгодишните първокласници и са им раздадени светлоотразителни гривни за децата, както и са уточнени маршрутите", заяви Любомир Тодоров от РУО-Добрич.

От сектор „Пътна полиция"-Добрич, съобщиха, че е в ход кампанията „Децата тръгват на училище". „До момента са изпратени 70 уведомителни писма – 17 до кметове, 52 до директори на училища и детски градини и 1 писмо до други органи", информира Георги Димитров, ръководител на сектора и добави, че е проведена среща и с ръководителите на охранителни фирми, които осигуряват пропускането в учебните заведения в областта.