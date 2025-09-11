Кирил Вълчев: БТА разшири отразяването на дейността на общинските съвети в страната

Българската телеграфна агенция (БТА) значително разшири отразяването на дейността на общинските съвети в страната, съобщи генералният ѝ директор Кирил Вълчев по време на откриването на двудневния семинар на тема „Ангажиментите на общинските съвети по Закона за устройство на територията“, организиран от Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Несебър. Събитието се провежда в заседателната зала на хотел „Сол Несебър Ризорт“.

Агенцията изгради мрежа от 43 национални пресклуба, които представляват и кореспондентски бюра, в които има по двама кореспонденти, а в големите градове като Варна, Пловдив и Бургас са по петима. В Русе са трима кореспонденти. „Само в Силистра, Габрово и Кърджали искам да се обърна към вас и да кажа, че търсим втори кореспондент“, заяви Вълчев. Той добави, че от тази година целта е да отразява заседанията на всички общински съвети. Генералният директор на агенцията добави, че кореспондентите разполагат с електрически автомобили, което им позволява да пътуват до всички населени места.

„Понякога не успяват да покрият всички заседания, понеже са по двама, а се случва да има общини, чиито общински съвети заседават по едно и също време, но въпреки това успяваме да постигнем отразяване на всички общински съвети“, каза Вълчев.

От тази есен се планира по-задълбочено отразяване на заседанията на общинските съвети, като ще публикува отделни кратки материали за всички основни точки и ще отразява мненията на различните политически сили. Кирил Вълчев посочи, че поради спецификата на днешния форум за ангажиментите на общинските съвети по Закона за устройство на територията, е важно общините да подпомагат кореспондентите, за да могат те да разбират сложните въпроси и решения, и да предават смисъла им на гражданите и медиите.

„Направихме една справка, която сега за първи път пред вас ще огласим, за да разберете за мащаба на покритието, което вече осигурява БТА. През 2023 година, когато започна системното публикуване със свободен достъп на новини от общинските съвети, след като подписахме споразумение с Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България, общият брой материали беше малко над 7000. За първите шест месеца на тази година общият брой материали е над 25 000. Става дума за ръст три и половина пъти, само в рамките на две години“, посочи Кирил Вълчев.

По думите му друга възможност, която не всички използват достатъчно, е безвъзмездното публикуване на официалните съобщения, които БТА получава от общините, кметове и общински съвети. През 2023 година такива публикации са около 2800, докато през тази година, за първите шест месеца, броят на тези съобщения е близо 4500. „Най-активни са големите градове – Бургас, Стара Загора, Русе. Сред активните градове са също Сливен, Разград, Благоевград, Видин, Ловеч, Шумен, Хасково, Плевен, Каварна. Тоест виждате, че по-малки общини също са много активни. Надяваме се много по-активно да започнете да използвате тази възможност“, каза още директорът на Българската телеграфна агенция.

„Направихме и друга справка. Около 70 общини никога не са изпращали никакви съобщения. Ще изпратим до тези общини писмо, в което да им обясним за тази възможност за отразяване на работата им. Благодарение на нашите кореспонденти имаме около пет пъти ръст на публикациите за първото шестмесечие на 2024 година, спрямо първото шестмесечие на 2023 година. Това е отлична възможност да имате повече публичност и българите да бъдат информирани за вашата работа“, каза още Кирил Вълчев.

Той припомни, че агенцията работи и по проекта „България в четири сезона“, чиято цел е да илюстрира всички населени места в България с нови, актуални снимки. „Целта ни е да заснемем всички над 5000 населени места, знакови места, за да оставим едно свидетелство за нашето време. От друга страна, това е възможност всички български медии да използват актуални снимки. И още нещо – с ваша помощ, имаме желание да започнем да представяме цялостно всички български фестивали. Това е една възможност, с която да се привличат и туристи. Затова също ще разчитаме на вашето съдействие“, подчерта Вълчев, обръщайки се към присъстващите на форума председатели на общински съвети и кметове.