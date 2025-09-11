Оставиха в ареста в Хасково тунизиец, издирван за серия кражби в Германия

Окръжният съд в Хасково определи на заседание днес мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо тунизийския гражданин Исмаил Зиед (38 г.), издирван за серия кражби в Германия. Той е бил задържан при влизането си у нас от Турция през граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Мярката трябва да гарантира явяването му в съда на същинското дело за екстрадиция.

Зеид се издирва с Европейска заповед за арест (ЕЗА) от Районен съд Берлин - Тиергартен за девет кражби и един опит за кражба. Предвиденото наказание за тези престъпления в Германия, ако те бъдат доказани, е от една до 10 години затвор, пише БТА.

Според съда, не съществува опасност задържаното лице да извърши престъпление на територията в България, но има опасност то да се укрие и да попречи на наказателно производство. Освен това, Зеид е чужд гражданин, няма никаква връзка с нашата страна, не е известно да има роднини и близки тук, нито пък източници на материални доходи или място където да отседне, са други аргументи на магистратите.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.