Борислав Гуцанов: Не считам, че Даниел Митов трябва да подава оставка

Не считам, че трябва да подава оставка. Така министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов отговори на въпрос дали вътрешният министър Даниел Митов трябва да подаде оставка заради казуса с пребития от младежи шеф на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров. 

Той призова първо да се изяснят всички обстоятелства по случая. Да излезе наяве какво се е случило и тогава да се вземат мерки, каза още той, цитира думите му Би Ти Ви.

Според него вотът на недоверие е най-силният инструмент на опозицията. Но вот на недоверие след вот на недоверие става деградация на този инструмент.  Аз уважавам много парламентаризма, защото той е водещ. Когато тези най-сериозни инструменти се използват постоянно, не считам, че ще водят до добри резултати, каза още той.

