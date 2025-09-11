ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21276094 www.24chasa.bg

МОН ще публикува примерни модели за НВО

1908
Емилия Лазарова КАДЪР: NOVA

До края на утрешния ден МОН ще публикува на сайта си примерни модели за НВО след 7 клас, които да ориентират учениците и родителите. Това съобщи пред NOVA зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.

Тя увери, че учениците и родителите няма причина да се притесняват от промените.

„Изпитът по математика ще съдържа 6 задачи от природните науки - биология и здравно образование, физика и астрономия, човекът и природата, география и икономика, химия и опазване на околната среда", обясни Лазарова.

„Няма нищо страшно, не се изисква нищо повече, не се изискват частни уроци по тези предмети. Елементарни, базови знания, които трябва да използват", каза Лазарова.

„Много е важна работата в учебните часове, работата на учителите. Институтът по образование към МОН ще организира допълнително обучения, разяснения. Навсякъде в страната ще се проведат", обясни тя.

Емилия Лазарова КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)