Пенчо Милков се срещна с представители на фондация „Захари Стоянов“

Предаването на документацията от реставрацията на гробницата на Захари Стоянов в Парка на възрожденците бе основният акцент в провелата се днес работна среща между кмета Пенчо Милков и Станислав Станев и Пламен Минков от фондация „Захари Стоянов" – Русе. По време на разговора бяха обсъдени и предстоящите инициативи, свързани с отбелязването на 175 години от рождението на възрожденеца и 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. На 12 септември в Регионалния исторически музей фондацията организира кръгла маса и документална изложба, посветени на тези значими годишнини. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Извършеното от вас и вашите съмишленици е много повече от реставрация, резултатът от всичките ви усилия е примерът, който давате. Доброто е заразително и аз истински вярвам, че можем да се поучим от съгражданите ни, направили Русе такъв, какъвто го познаваме днес. Такова е и вашето дело в Парка на възрожденците и след време тази кауза ще бъде разказвана от русенци", обърна се кметът към представителите на фондацията.

В рамките на 3 години гробницата на Захари Стоянов претърпя конструктивно укрепване и възстановяване на каменни елементи. Дейностите бяха извършени от специализирани фирми, като средствата са осигурени от дарители. Проектът е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство.

„Преди 3 години дойдохме при вас с една идея, която впоследствие се превърна в кауза, обединила труда и усилията на много русенци. Благодарение на вас и вашата подкрепа, успяхме да доведем до край инициативата ни", заяви Пламен Минков. По неговите думи всички хора, участвали в реставрацията, са били обединени от общото си желание да оставят нещо и на следващите поколения. Представителите на фондацията изказаха и своите благодарности към служителите на администрацията, допринесли за осъществяването на проекта.

Станислав Станев и Пламен Минков подариха на Пенчо Милков макет на гробницата на бележития българин. Неин скулптор е Даниел Кънчев, като цялостната визия на макета е дело на петима души, които не се познават, а ще се видят за първи път утре на официалната церемония.

В утрешния ден в Регионалния исторически музей от 13:30 ч. ще бъде открита кръгла маса с модератор проф. д. н. Любомир Владимиров. Доклади ще изнесат акад. Иван Гранитски, проф. д. н. Вера Бонева, общественикът Красимир Георгиев, д-р Капка Иванова, д-р Искрен Великов и Ренета Рошкева от РИМ – Русе. В 17 ч. ще бъде пусната в употреба пощенско – филателното издание „175 г. от рождението на Ангел Кънчев и Захари Стоянов".

В 17:30 ч. ще се състои церемония по връчване на почетни знаци за участниците в дарителската кампания на фондация „Захари Стоянов".