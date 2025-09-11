ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Биячите на шефа на полицията в Русе: Ушев мъ гони, не мой да мъ фани, да го е.а (Видео, снимки)

Димитър Мартинов

[email protected]

15328

Клип как бягат от полицията, но ги хващат, са си пуснали Кирил Гочев и Виктор Иванов, обвинени за побоя на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. На видеото от профила на Виктор Иванов в ТикТок двете момчета са на скутер и се снимат ухилени, докато сипят обиди към полицаите, които наричат "ушев" и "куки". Клипчето е 14 секунди. 

Чува се как говорят и двамата на видеото: "Бегахме от куките. Ушев мъ гони, ушев мъ гони и нимое мъ фане". След това следва псувня на майка. Клипът завършва с думите "Еми, фанаха нъ, тарашиха нъ".

Кирил Гочев
Кирил Гочев

Другото в профила на момчета е футбол, чалга и симулация на хомо секс.

15-годишният Станислав А. е пък си е качил снимка на кола след автомивка. 

"Толкова добре измих аудито, че единствения боклук в него съм аз", пише на кадъра младежът. 

Станислав А.
Станислав А.

Той е качил и няколко снимки как тренира самбо. Станислав е обвинен, че е нанесъл ударите в бъбреците на Кожухаров. 

Станислав А.
Станислав А.
Станислав А.
Станислав А.

Станислав А.
Станислав А.

Кирил Гочев
Станислав А.
Станислав А.
Станислав А.
Станислав А.

