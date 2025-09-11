Министърът на културата Мариан Бачев проведе работна среща с румънския си колега Андраш Деметер, който пристигна днес в София по негова покана. Това съобщиха от министерството на културата.

Тема на разговорите между двамата бе развитието и активизирането на двустранните отношения в областта на културата. Mинистър Деметер встъпи в длъжност в края на месец юни тази година, а България е сред първите съседски страни, които посещава.

В състава на делегацията от българска страна бяха заместник-министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Ашот Казарян. От румънска страна в срещата участваха още г-н Каталин Радой, съветник, временно управляващ Посолството на Румъния в България и г-жа Никол Мот, аташе по култура в дипломатическата институция.

Основни акценти в разговорите бяха възможността за партньорство във възстановяването на емблематичния Солаков хан в Букурещ - изключително ценен паметник за българската история, който се нуждае от сериозни възстановителни дейности.

Друг акцент бе възможността за сътрудничество по възстановяването на Мурфатларския манастир край Констанца, който се слави като най-голямата каменна библиотека на ранносредновековна Европа извън Византийската империя и е несравним с който и да е друг паметник на своето време. Паметникът е уникален със своите надписи, оставени на поне три езика (старобългарски, гръцки и латински) и пет азбуки (глаголица, кирилица, руноподобни знаци, гръцка, латинска).

Възможностите за сътрудничество по различни програми в рамките на ЮНЕСКО и Европейския съюз, опазването на недвижимото и нематериалното културно наследство, работата на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и на Центъра за подводна археология, който съвсем скоро се очаква да получи статут от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО и да стане регионален център за подводна археология за черноморския регион – това бяха сред другите обсъдени от двамата министри теми. В хода на разговора министър Деметер изрази интерес румънски студенти и специалисти да вземат участие в обученията на школата Шайо в Париж, с която Министерството на културата поддържа дългогодишно партньорство.

Министрите на културата обсъдиха и последни детайли по изработения проект на Меморандум за разбирателство относно културното сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Румъния.

В началото на посещението си министър Деметер и придружаващата го делегация разгледаха настоящата изложба в галерия „Средец" на Министерството на културата, която е част от Международното биенале на стъклото – 2025. В края на визитата си днес гостите посетиха и Националния археологически институт с музей при БАН, където лично неговият директор доц. д-р Христо Попов представи едни от най-ценните експонати от праисторическо, тракийско и римско време, както и едно от най-скоро експонираните съкровища на музея – реставрираната втора статуя от Хераклея Синтика.