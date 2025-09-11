ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Димитров: Продължаваме с подобряването на образователна инфраструктура в Община Несебър

Строителството на физкултурния салон към ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в несебърското село Гюльовца е в своя финален етап. До приключване на довършителните дейности в началото на октомври, децата ще използват откритите спортни площадки в училищния двор, съобщиха от пресцентъра на Община Несебър.

Училището в Гюльовца е последното в общината, в което предстои да бъде открит нов физкултурен салон. Така всички общински учебни заведения вече ще разполагат със собствена спортна база за занимания по физическо възпитание и през зимните месеци.

Паралелно с въвеждането в експлоатация на новите обекти в селата Оризаре и Гюльовца, администрацията разработва проекти за реконструкция на сградата на общежитието в двора на СУ „Любен Каравелов" и превръщането ѝ в модерен учебен комплекс за най-малките ученици. Подготвя се и разширяване и модернизация на базата на Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов".

„Продължаваме да си поставяме нови задачи и да залагаме нови цели за подобряване на образователната инфраструктура в общината. Това е дългосрочна мисия с отворена перспектива, защото работата по създаването на по-добра учебна среда никога не свършва. Нашият основен ангажимент към общността е да осигуряваме условия за интелектуален и образователен растеж, които ще направят младото поколение на община Несебър конкурентоспособно и адаптивно към съвременните условия на живот и труд," заяви кметът Николай Димитров.

