4 г. след катастрофата пловдивският адвокат Йордан Давчев иска експертиза пил ли подсъдимият за смъртта на сина му

Можело да се установи имало ли е алкохол по писмени данни

Известният пловдивски адвокат Йордан Давчев настоя да бъде направена експертиза пил ли е алкохол подсъдимият за смъртта на сина му Теодор водач Христо Симеонов 4 г. след катастрофата. Тя стана в нощта на 7-и срещу 8 септември 2021 г., но Теодор Давчев почина 2 дни по-късно. Затова и тогава Симеонов не е тестван. Преди да се качат на колата за фаталното пътуване, двамата младежи били с компания на вила в Песнопой. "Има свидетели, които казват, че всички са пили, включително и твърд алкохол. Има начин да се изготви експертиза по писмени данни", заяви Давчев пред Окръжния съд в Пловдив.

Адвокатите на Симеонов - Стефан Левашки и Васил Попов, категорично възразиха. "За да се направи такава експертиза", трябва да е ясно какво е ял и пил Симеонов тогава, а с 4-годишна давност едва ли някой от свидетелите ще помни нещо повече от казаното след случилото се", каза Левашки.

Според прокуратурата Теодор Давчев бил с приятели на вила в село Песнопой на 7 септември 2021 г. През нощта младежите решили да отидат до мост, от който се открива красива гледка. Някои тръгнали пеша, а Христо Симеонов - с БМВ. В един момент водачът спрял колата, двама от приятелите се качили на предния капак, а Теодор Давчев - отзад, с гръб към движението. Христо потеглил и Теодор паднал по гръб и ударил главата си.

Другите го качили в колата и се върнали във вилата, където пострадалият прекарал нощта, но не се чувствал добре. Прибрал се в Пловдив около 14 ч. на 8 септември и първоначално не казал на родителите си какво се е случило. По-късно същия ден постъпил за лечение в болница, където след 2 дни починал.

Според Йордан Давчев неправилно е повдигнато обвинение за транспортно произшествие по непредпазливост, защото против всички правила шофьорът е потеглил, когато на капаците на колата е имало хора, а това сочи за умисъл. Скоростта на била 16 км/час, ако имаше умисъл, би била по-висока, реагира защитата на Симеонов.

Йордан Давчев и защитникът му Красимир Елдъров настояха обвинителният акт да бъде върнат на прокуратурата. Съдът отказа, но тъй като определението за това подлежи на обжалване, беше насрочена нова дата за начало на процеса - 17 октомври т. г.

Според съдебномедицинската експертиза Теодор Давчев е починал от получената от падането черепно-мозъчна травма. По случая е образувано и още едно досъдебно производство, което разследва лекарска грешка. След смъртта на Теодор родителите му твърдяха, че той не е получил адекватна медицинска помощ.

Христо Симеонов е готов да признае вината си.