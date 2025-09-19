“Софийска вода”, част от “Веолия” – партньор в енергийната трансформация на столицата 75% от населението на Европейския съюз живее в градове.

В световен мащаб 70% от вредните въглеродни емисии също се генерират в градовете. Това прави градa сърцето на екологичния преход към по-зелено, но в същото време удобно за живеене бъдеще. Концепцията за “умен град” се свързва преди всичко с технологиите, но не по-малко значение има ефективното използване на енергийните ресурси.

Да превърнем водата, която използваме в ежедневието си, в чиста енергия. Да използваме слънцето, за да задвижваме ключови за живота ни съоръжения. Да превръщаме отпадъка в ресурс. Всичко това е възможно, а вече започва да се случва и в нашия град – София. Благодарение на партньорството между софийския ВиК оператор и Столичната община в рамките на европейската инициатива Net Zero Cities са в ход поредица от проекти, които доказват, че “зелено” означава разумно, комфортно и в ползва на съвременния човек.

Меморандумът за мини ВЕЦ-овете

Идеята за използване на водния ресурс на столицата за производство на “зелена” енергия отдавна вълнува умовете на хората, в чиито ръце е поверено управлението на града. От години от Столичната община са идентифицирали осем обекта, на които проекти за изграждане на мини ВЕЦ-ове са възможни.

Тази амбиция в последните години се срещна с ангажимента на световната група “Веолия” всяка година да увеличава дела на “зелена” енергия в общия енергиен микс на дружествата си по света. А резултатът на местно ниво вече е факт – това лято беше подписан меморандум между “Софийска вода”, част от “Веолия”, и общината за изграждането на два мини ВЕЦ-а. Единият се планира на станцията за пречистване на питейни води “Бистрица”, а другият – на резервоар “Бояна”. Работата по изготвяне на техническия проект започна, а до края на годината той трябва да бъде завършен. Ако всичко върви по план, съоръженията трябва да заработят до средата на 2027 година.

“Тези два ВЕЦ-а трябва да произвеждат 12 хиляди мегаватчаса годишно възобновяема енергия. Те ще заменят изчерпаеми източници на енергия. Това ще спестява около 8100 т въглеродни емисии годишно. Така ще произвеждаме повече “зелена” енергия от нуждите на обектите, на които ще бъдат разположени ВЕЦ-овете. В момента анализираме кой подход ще бъде по-целесъобразен – дали да изнасяме в мрежата цялата произведена енергия, или първо да задоволяваме енергийните нужди на съответните обекти, които не са големи, а после да изнасяме остатъка”, разказва зам. изпълнителният директор на “Софийска вода” Станислав Станев.

Инвестицията в новите съоръжения е между 6,6 и 7,7 млн. лв., като предстои да бъде прецизирана в процеса на техническа подготовка на проекта. Планът е тези средства да бъдат заложени в инвестиционната програма на “Софийска вода”. Те са част от нерегулираните инвестиции и няма да бъдат калкулирани в цената на водата за крайните потребители.

Соларните паркове

Ангажиментите на “Софийска вода”, част от “Веолия”, по работата със Столичната община по инициативата Net Zero Cities не свършват дотук. Проектът за изграждане на три соларни парка на територията на съоръженията, стопанисвани и експлоатирани от столичния ВиК оператор, е втората ос на това партньорство.

“Работим по инсталирането на такава инсталация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово, която е основната по това направление и е с капацитет от 2,4 мегавата. Другите две – на пречиствателните станции за питейни води на “Панчарево” и “Бистрица”, са по-малки, с капацитет всяка по 200 киловата”, посочва Станислав Станев.

По план тези три обекта трябва да генерират общо 3700 мегаватчаса “зелена” енергия годишно. Това ще доведе до подобряване на енергийния микс на столицата като цяло и до спестяване на още 2500 т въглеродни емисии годишно.

Тук работата значително е напреднала. До края на годината се очаква да заработят двете инсталации на “Панчарево” и на “Бистрица”, а до средата на следващата година – и на станцията “Кубратово”. Инвестицията отново е на “Софийска вода”, част от “Веолия”, като този път финансовият ангажимент идва по силата на подписаното четвърто допълнително споразумение към договора за концесия. В рамките на споразумението концесионерът се ангажира да инвестира 8 млн. лв. в съоръжения за производство на “зелена” енергия. Изграждането на трите фотоволтаични парка включва 6 милиона от тях.

А със завършването на двата проекта – за соларни паркове и за мини ВЕЦ-овете, ще се постигне и още една дългосрочна цел на “Софийска вода”. Благодарение на тези инсталации за чиста енергия дружеството ще задоволи 100% от енергийните си нужди, без да разчита на други, по-замърсяващи енергийни източници.

„Зелена“ енергия от отпадъчни води

Стратегията за развитие на софийския ВиК оператор отдавна включва производството на чиста енергия. От години от утайките на пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово се произвежда биогаз, който после се превръща в енергия.

В последната година инсталациите там се надграждат. Целта е да се оптимизира производството на енергия и да се повиши качеството на връщаната в природата пречистена вода в съзвучие с постоянно завишаващите се екологични стандарти. В отговор на тези цели миналата година започна внедряването на две нови инсталации – анамокс инсталация и инсталация за термална хидролиза.

“Целта на първата инсталация е отстраняването на амоняк в утайковите води, като това ще доведе до понижаване на общото количество на азот при връщането на пречистената вода в природата”, обяснява Теодор Левентинов, мениджър на СПСОВ “Кубратово”. Всичко това ще доведе и до запазване на биоразнообразието в река Искър, където се зауства водата от станцията.

Втората инсталация е насочена директно към производството на чиста енергия.

“Процесът, който прилагаме тук, ще доведе до по-ефективно преобразуване на органичната материя в биогаз”, допълва Теодор Левентинов.

Въвеждането в експлоатация на двете съоръжения обаче изисква време и усилия. “Предизвикателствата са най-разнородни – от дребни технологични проблеми, през обучение и свикване с работата с новите съоръжения на персонала, до фина настройка на процесите за постигане на оптимални резултат”, казва той.