Военни унищожиха невзривен снаряд в село Хаджидимитрово (Снимки)

Военни от НВУ „В. Левски" унищожиха невзривен боеприпас, открит в свищовското село Хаджидимитрово.

Специализирано формирование от Националния военен университет „Васил Левски" разузна и унищожи днес, 12 септември, невзривен боеприпас, открит в землището на свищовското село Хаджидимитрово, съобщиха от пресцентъра министерството на отбраната.

Екипът, в състав от петима военнослужещи, под ръководството на майор Диан Топалов, на място установи, че предметът е 76 мм силно корозирал снаряд. Той е бил унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност.