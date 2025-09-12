ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отписаха “Лудогорец” в Лига Европа

Военни унищожиха невзривен снаряд в село Хаджидимитрово (Снимки)

2204

Военни от НВУ „В. Левски" унищожиха невзривен боеприпас, открит в свищовското село Хаджидимитрово.

Специализирано формирование от Националния военен университет „Васил Левски" разузна и унищожи днес, 12 септември, невзривен боеприпас, открит в землището на свищовското село Хаджидимитрово, съобщиха от пресцентъра министерството на отбраната.

Екипът, в състав от петима военнослужещи, под ръководството на майор Диан Топалов, на място установи, че предметът е 76 мм силно корозирал снаряд. Той е бил унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност.

Невзривен боеприпас беше открит в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
