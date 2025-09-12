Нови огнища на шарка по овцете са регистрирани в 3 обекта в Пазарджишко

Констатирани са нови огнища на шарка по овцете в един животновъден обект в село Овчеполци, община Пазарджик и в два обекта в село Динката, община Лесичово. Директорът на ОДБХ Пазарджик д-р Георги Чавдаров представи епизоотичната обстановка в областта на среща с областния управител Валентина Кайтазова и зам.-областния управител Осман Мурадов и на последвалото заседание на епизоотичната комисия. До момента са ликвидирани три огнища на шарка по дребни преживни животни в селата Мало Конаре, Черногорово и Тополи дол. Около новите огнища на заразата в селата Овчеполци и Динката са определени 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат различни населени места на територията на общините Пазарджик, Лесичово, Септември, Стрелча и Панагюрище.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство.

Собствениците ще бъдат обезщетени съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност. В предпазната и наблюдаваната зони ветеринарите извършват актуализация и преброяване на дребните преживни животни, както и клинични прегледи за шарка.

Остават в сила действащите мерки за ограничаване на заболяването, приети от областната епизоотична комисия. Във всички общини на област Пазарджик е забранена търговията, придвижването и транспортирането на дребни преживни животни, с изключение на тези предназначени за незабавно клане и разрешение от официален ветеринарен лекар при спазване на мерките за биосигурност. Провеждането на изложби и пазари за дребни преживни животни на територията на областта също е забранено.

Областната епизоотична комисия призовава животновъдите в засегнатите райони да ограничат достъпа до техните обекти на лица, които не са свързани с дейността им. Продължава информационната кампания по места. До момента са проведени срещи със собственици на животновъдни обекти в 21 населени места на областта.

Предоставят се препарати на стопаните на дребни преживни животни за извършване на дезинфекция.

Шарката по овцете и козите е силно заразно вирусно заболяване, което се предава основно чрез директен контакт между болни и здрави животни, както и чрез заразени фуражи, оборудване и превозни средства.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.