Отписаха “Лудогорец” в Лига Европа

Дебора се усмихна и помаха на Георги на излизане от съда (Снимки)

Дебора помаха към Георги докато чака асансьора. Снимка: Никола Михайлов

С усмивка и помахване Дебора Михайлова изпрати подсъдимия за нанасяне на средна телесна повреда, принуда и заплахи с убийство срещу нея Георги Георгиев. След като заседанието по делото приключи, те излязоха от залата с адвокатите си. Защитниците вървяха напред, а Дебора и Георги - зад тях, един до друг. 

Георгиев беше задържан в продължение на 2 години, но Окръжният съд в Пловдив го пусна под гаранция. Днес за пръв път днес с Дебора се видяха, без той да е окован и под охрана. На влизане в залата тя не го погледна и дори извъртя глава в другата посока. Няколко часа по-късно обаче се държа различно. 

Делото срещу Георги Георгиев ще продължи на 10 октомври. 

Георги и Дебора вървяха един до друг. Снимка: Никола Михайлов

