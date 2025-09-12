Дебора се усмихна и помаха на Георги на излизане от съда (Снимки)

На излизане от залата двамата вървяха рамо до рамо

С усмивка и помахване Дебора Михайлова изпрати подсъдимия за нанасяне на средна телесна повреда, принуда и заплахи с убийство срещу нея Георги Георгиев. След като заседанието по делото приключи, те излязоха от залата с адвокатите си. Защитниците вървяха напред, а Дебора и Георги - зад тях, един до друг.

Георгиев беше задържан в продължение на 2 години, но Окръжният съд в Пловдив го пусна под гаранция. Днес за пръв път днес с Дебора се видяха, без той да е окован и под охрана. На влизане в залата тя не го погледна и дори извъртя глава в другата посока. Няколко часа по-късно обаче се държа различно.