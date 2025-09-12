Иван Иванов: Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на средствата

Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на средствата. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриването на Националния форум на малките населени места.

„Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на финансовия ресурс на общинско ниво и ясен системен подход, които да стимулират просперитета на регионите", каза министърът.

Събитието се провежда в Обзор под негов патронаж, а организатори са Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Министър Иванов призова присъстващите на форума народни представители и кметове да се обединят около създаването на дългосрочна стратегия за стимулиране развитието на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050 година. „Можете да разчитате на пълна подкрепа и партньорство в мое лице като министър на регионалното развитие и в лицето на моя екип. Защото именно МРРБ трябва да бъде „гръбнакът" на устойчивото развитие на малките населени места. В този смисъл нашите усилия са насочени към осигуряване на условия за това – както нормативни, така и икономически, които да стимулират просперитета на регионите", каза още Иванов.