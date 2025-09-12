Министър Иванов: Необходима е национална стратегия за развитие на малките населени места

Гласът на малките населени места трябва да бъде чут, а за мен и моя екип е от особено значение да поддържаме диалог с местната власт и да чуваме проблемите и идеите на кметовете и хората по места. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов при откриването на националния форум "Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места и тяхната роля в местната власт в България", който се провежда в Обзор. Събитието е организирано от Националното сдружение на кметовете на кметства.

По думите на министър Иванов развитието на малките населени места през последните години е било лишено от системен подход.

Решават се конкретни проблеми и кризи, без да има дългосрочна визия или устойчиво планиране. Това е следствие и от начина, по който е устроена държавата, включително и от закона за местното самоуправление и местната администрация, посочи той. Министърът призова за по-добра комуникация между кметовете на общини и представителите на малките населени места, както и с общинските съвети. Според него трябва да се търси по-системен, включително и законодателен подход към разпределението на ресурсите, които постъпват в общинските бюджети - било от собствени приходи, било чрез държавно финансиране по различни проекти.

Време е да обединим усилия и да изработим дългосрочна национална стратегия за развитие на малките населени места с хоризонт поне до 2050 година. Така ще осигурим яснота и предвидимост и в бюджетното планиране. Стратегията трябва да има широкообхватни цели, конкретни отговорности и ангажименти, както и заложени резултати, подчерта Иванов.

Министърът увери, че местната власт може да разчита на пълна подкрепа и партньорство - както от него и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и от управляващото мнозинство.

Държавата не може да продължава да действа циклично, без последователност и ясно носене на отговорност. Именно министерството е гръбнакът на развитието на малките населени места чрез решенията, които взема, и средствата, които отпуска, каза още Иванов.

Той очерта и част от финансово-икономическите възможности в компетентността на МРРБ. Въпреки че основната подкрепа по Програмата за развитие на регионите 2021–2027 г. е насочена към 50-те градски общини в страната, финансиране е осигурено и за селски и по-малки населени места. Програмата подпомага проекти, свързани със здравна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради, индустриални зони, паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност.

Много е важно при реализиране на проекти в малките населени места да има добра комуникация между местните кметове и общинската администрация, така че нуждите на хората да бъдат отразени в проектните предложения, заяви още министърът, цитиран от БТА.

Той припомни, че европейските средства по тези програми са безвъзмездни и подчерта важността на Общинската инвестиционна програма по чл. 113 от Закона за държавния бюджет - най-големия инструмент досега за финансиране на проекти с реална полза за хората. Като допълнителен ресурс министърът посочи и Националния план за възстановяване и устойчивост.

В събитието участва и вицепремиерът Атанас Зафиров.

"Българската държава е наясно с предизвикателствата пред кметовете на малките населени места и трябва да работи в тясно сътрудничество с тях за намиране на устойчиви решения", заяви той.

Проблемите на малките населени места са едни и същи – без значение дали става дума за по-голямо или по-малко село. Общата ни задача е да търсим решения в полза на българските граждани, подчерта Зафиров. Той припомни, че сам е бил кмет и познава добре трудностите, пред които са изправени местните управници. По думите му, това не е просто длъжност, а мисия и призвание.

Кметовете често са с вързани ръце – ограничени административно и финансово. Именно затова е нужна координирана работа между изпълнителната, законодателната и местната власт, за да премахнем тези бариери, заяви още вицепремиерът.

Зафиров обърна внимание и на нарастващата тенденция млади хора да се завръщат в малките населени места. Според него, държавата трябва да осигури нормални условия за живот, като достъп до детски градини, здравеопазване и образование, за да задържи младите семейства по родните им места.

Ако вървим заедно в тази посока, ще съумеем да обърнем негативните тенденции, да съхраним традициите и в същото време да изградим модерна инфраструктура, посочи още Атанас Зафиров. Той благодари на всички участници във форума и подчерта ангажимента на държавата да бъде опора на местната власт.