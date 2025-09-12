ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военните за дрона, изплувал в Бургас: Не е открито взривно вещество

Тони Щилиянова

[email protected]

2052

Не е открито взривно вещество на дрона, който изплува тази сутрин между Северния плаж и Солниците в Бургас.

Това съобщиха от Министерството на отбраната /МО/ и допълниха, че летателният апарат не представлява опасност.

Ето официалната информация от МО: "Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, който бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас днес, 12 септември.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас.

След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас.

Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната".

На място експерти коментираха пред репортер на 24 часа, че дронът е престоял дълго време в морето. 

