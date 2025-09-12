ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отписаха "Лудогорец" в Лига Европа

Киселова поздрави служителите от НСО по повод 146-ата годишнина на ведомството

Наталия Киселова СНИМКА: Николай Литов

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави служителите от Националната служба за охрана по повод 146-ата годишнина от основаването на ведомството, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

През всичките години на своето съществуване Службата е един от стълбовете на българската държавност и бди за сигурността на лицата в държавното управление, отбеляза председателят на парламента в своето обръщение към служителите на официалната церемония за отбелязване на празника. Продължавайки делото на своите предци, започнали от времето на княз Александър Батенберг, Вие изпълнявате с чест възложената Ви мисия да защитавате живота, здравето и достойнството на длъжностните лица от противозаконни посегателства и да осигурявате безопасността на охранявани обекти и мероприятия, допълни Наталия Киселова.

Председателят на Народното събрание подчерта, че в днешното несигурно време, взривоопасната регионална и глобална среда за сигурност, международният тероризъм и организираната престъпност пораждат нови предизвикателства пред служителите на Националната служба за охрана. „Пред Вас възникват все по-трудни задачи за решаването на които, уверена съм, сте добре подготвени и осигурени и няма да позволите да бъдете изненадани от внезапно възникващи рискове и заплахи", заяви тя.

Наталия Киселова увери служителите на НСО, че техните ежедневни задължения, изпълнявани отговорно и с висок професионализъм, се оценяват високо и по достойнство и изрази своята дълбока признателност и уважение към офицерите, сержантите и гражданските лица от службата. Тя им пожела и занапред много лични и професионални успехи.

На тържествената церемония по повод 146-ата годишнина от основаването на Националната служба за охрана присъстваха президентът на Република България Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова и президентът Петър Стоянов (1997 – 2002 г.).

