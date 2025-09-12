Тече проверка срещу княгиня Калина

Полицията в Самоков нищи случая с кучетата и агресивното поведение на царската дъщеря

Държавното обвинение чака ченгетата да й предоставят материалите от разследването

Полицията в Самоков разследва княгиня Калина Сакскобургготска. Става въпрос за случая с кучета на царската дъщеря, които според твърдения на семейство планинари са застрашили живота им в парка на "Царска Бистрица" в Боровец. Разследва се също дали Калина се е държала арогантно, неприличното и дали е показал среден пръст, както твърди потърпевшият от случилото се Явор Иванов.

Това разбра "България Днес" от свои източници в Окръжната прокуратура в София, която отговаря и за Районната прокуратура в Самоков, където документите от разследването на ченгетата ще бъдат изпратени до дни.

"В момента има полицейска преписка и случаят с княгиня Калина Сакскобургготска се разследва от полицията в Самоков. Все още не е ясно дали царската особа е разпитана, но ако това не се е случило вече, то ще стане в близките дни. Ще бъдат разпитани и Явор Иванов и съпругата му. В момента полицията преглежда дали има камери в парка, които да хвърлят малко яснота върху обвиненията, които заваляха срещу княгинята", споделят източниците.

Ако се окаже, че Иванов говори истината и княгинята наистина е насъскала големите си кучета срещу него и семейството му, гонила ги е, държала се е арогантно и е показвала среден пръст, царската дъщеря може да се окаже в доста неприятно положение. В момента Калина е с условна присъда за шофиране в нетрезво състояние. Потърпевшият Иванов сподели също, че княгинята е лъхала зверски на алкохол.

Тук е важно да отбележим, че в случая с кучетата в парка няма пострадали, поне не физически, и царската особа най-вероятно ще се размине с глоба по Указа за борба с дребното хулиганство и няма да се стигне до съд. Това ще бъде преценено от наблюдаващия прокурор, след като получи материалите от разследването. Има и малка вероятност Сакскобургготска да бъде подведена под наказателна отговорност, но това е много трудно да се случи. Това може да се случи, ако бъде доказано, че Иванов, съпругата му и децата им са изпитали страх за живота си, а малчуганите са травмирани психически от поведението на царската дъщеря. При това положение Калина ще бъде погната от закона и съдена. Как точно ще се развие разследването, ще получи ли обвинение княгинята и ако да, какво, предстои да се разбере през следващата седмица.

Цялата драма се разигра, след като преди няколко дни семейство с три деца се оплака пред Нова тв, че княгиня Калина Сакскобургготска ги е гонила от парк "Царска градина" в Боровец, била е пияна, агресивна и е насъскала едно от кучетата си по тях, което по неофициална информация е каракачанска овчарка.

Инцидентът се разиграва в събота следобед в рамките на официалното работно време на парка, когато достъпът за посетители е свободен.

"Направихме 45-минутна разходка и видяхме голямо куче в клетка. По-късно то се появи срещу нас, лаейки, а след него вървеше жена. Помолихме я да прибере кучето, но вместо това тя ни показа среден пръст и започна да ни гони заедно с животното и още три по-малки", твърди бащата Явор Иванов.

По думите му, когато жената ги настигнала, от нея "лъхало на алкохол". Семейството осъзнало, че става дума за княгиня Калина едва след намесата на полицията.

