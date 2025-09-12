Пуснаха под домашен арест и шофьора от боя с полицейския шеф в Русе

Отказал да предаде телефона си на разследващите

Пуснаха под домашен арест с електронна гривна и 18-годишният Кирил Гочев, който шофирал колата от боя с полицейския шеф на Русе. Определението на съда е окончателно.

По време на гледането на мярката му за неотклонение стана ясно, че Кирил Гочев, който шофирал колата, в основата на конфликта с Николай Кожухаров, отказал да предаде телефона си на разследващите, за да се види дали в него има клипчета, подкрепящи появилата се версия, че жената на полицейския началник ги е замервала с домати. А по-късно МВР контрира, че Кожухаров е носил торба със зеленчук, когато станало спречкването. На обжалването на постоянния арест на четиримата младежи бяха внесени нови доказателства от прокуратурата, сред които разпит на пострадалия Николай Кожухаров и 74 стр. видео-техническа експертиза на записи. Кадрите показвали категорично, че Кирил е шофирал колата, спряна от съседа Георги Димитров, както и че пръв е опитал да нанесе удар на опонента през отворения прозорец, цитираха заключенията на вещото лице от прокуратурата.

Протяга се силует, съседът се дръпва рязко назад, след което ръката се прибира и има отново протягане отвътре - навън. Негови са и думите, когато комисарят се легитимира, за да прекрати сбиването: "Не ме интересува, имам право на лично пространство", подчерта в залата прокурор Димитър Лещаков. Той допълни, че Кирил е лицето с основна роля за възникване на инцидента, отворил вратата с която изблъскал съседа на полицая, който му правил забележка. Негови били и първите нанесени удари. Действал с особена дързост и цинизъм, а настъпилият инцидент е именно в следствие на начина му на шофиране, изтъкна прокуратурата.

Според адвоката на обвиняемия обаче има разминаване във фактическата обстановка, а основна вина за ескалацията имал съседът Димитров, който иззел правомощията на държавен орган, противоправно застанал на пътя, спрял колата и започнал да държи сметка кой как шофира. Дори ударил шамар на Кирил. Тогава Гочев махнал с лявата ръка, за да го отстрани. После го блъснал с вратата на колата, наизлезли и останалите от автомобила. "Късно са разбрали, че Кожухаров е полицейски служител. Никой не е имал намерението или желанието да наранява когото и да било", обяви Георгиев. Той допълни, че клиентът му не е карал с висока скорост, а в участъка към онзи момент ограничението било 50 км/ч. Имало и паркиран трактор, който е ограничил видимостта на шофьора, затова той е слаломирал между колите.

Друг противоречив детайл е, че на мястото се озовала случайно преминаваща линейка, според документите. Кирил Гочев обаче се обърнал към медицинския екип, защото го боляла главата от удар в мелето, но те му отговорили, че са дошли за друг. После си тръгнала, без да вземе никого, а старши комисарят и съседът Димитров били откарани с патрулка около 1.30 ч. в болницата. Там му били болкоуспокояваща инжекция и пак двамата си тръгнали.

Кирил поиска мярката му да бъде променена. "Аз няма да се укрия, имам намерение да работя и да остана тук", каза в последната си дума обвиняемият.