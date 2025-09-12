Николай Димитров: Край на ремонтите в СУ „Любен Каравелов", готово е за новата учебна година

Планираните ремонтни дейности в най-голямото училище на територията на Община Несебър – СУ „Любен Каравелов", вече приключиха и образователното заведение е готово да посрещне над 1300 ученици през тази учебна година. Преди първия звънец изцяло е обновен коридорът на втория етаж на сградата при класните стаи на второкласниците, поставен е окачен таван, сменени са вратите на кабинетите и на санитарните помещение на същия етаж.

В източното крило на третия етаж се изгражда STEM център, като СМР-ата са приключили и предстои обзавеждането му. Осем класни стаи в училището са оборудвани с 86 инча тъч дисплей с вграден OPS модул, които ще подпомагат учебния процес. Образователното заведение вече има и 56 таблета с два шкафа за зареждане, документ камери за учителите и високотехнологични лаптопи. В цялото училище са монтирани 29 безконтактни системи за сапун на пяна в санитарните помещения.

„Реализираното обновление на училището в Несебър е още една стъпка в осъществяване на приоритетната ни политика за модернизация на образователната инфраструктура в общината.", коментира кметът Николай Димитров и допълни, че разширяването на сградния фонд на СУ „Любен Каравелов" също е сред приоритетните задачи на администрацията, за да може да се изпълнят изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование за едносменен режим на обучение за всички ученици. В тази връзка общината работи за реализиране на проект за реконструкция на сградата на общежитието в двора на СУ „Любен Каравелов" и превръщането й в модерна учебна база за най-малките възпитаници на училището.