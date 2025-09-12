Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, определението не е окончателно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Съдът не уважи искането на кмета Коцев за изменение на мярката му за неотклонение.

Основният свидетел по делото е Пламенка Димитрова, която 15 години е печелила обществени поръчки за снабдяване с храна на детски градини и други институции. Пламенка твърде че и бил поискан подкуп.

Според прокуратурата Коцев трябва да остане в ареста за предстоящите експертизи и разпити на свидетели. Освен това, въпреки че и Коцев можел да иска разпити на свидетели, той не го е направил.

По делото, предвид, че то е в разследваща фаза, не може да бъде направен категоричен извод за лице с имунитет. Тактиката на разследването е изцяло приоритет на разследващите, посочи съдия Ани Захариева от СГС. Тя поясни, че едва с обвинителния акт се рамкира обвинението.

Съдия Захариева цитира показания на Пламенка и още няколко души, които установяват престъпна деятелност.

Така например Пламенка е разпитвана няколко пъти и всеки път представя една и съща хронология. Първо е общувала със съветника Каталиев, той я питал дали ще участва в поръчката за храна. После разбрала, че друга фирма е спечелила. На събитие се видяла с Коцев и го помолила са не й взимат целия бизнес.

Коцев обяснил, че Ангел Дерменджиев е важен за партията, тъй като осигурявал гласове за партията. Дерменджиев е спечелилият поръчката.

На 15 септември последвал нов разговор с кмета. То било в заведение. Ангел Дарманджиев също бил.

Последвалите събития са станали със знанието на Димитрова.

Според съда показанията на Пламенка се подкрепят и от други доказателства, включително разпит на служители в общината.

Свидетел на име Рафаилов заявил, че Коцев често правел срещи в заведения.

Христо Рафаилов е бившият зам.-кмет на Варна, който беше освободен от длъжност на 29 август.

Жена на име Антоанета Петрова, сътрудник на кмета пък била казала на местен бизнесмен Тервел Георгиев, че кметът иска 60 бона от новата валута.

По делото свидетел твърди, че дал 10 хил. лв. за за разрешително. Съдът посочи, че и без тях казаното от другите свидетели е достатъчно за обоснованото предположение, че Коцев има отношение към престъплението и преследването корупционна схема. Показанията на Пламенка се подкрепят от другите свидетели, те са ги дали, след като им е била разяснена отговорността.

Според съдия Ани Захариева има опасност от извършване на престъпление. Коцев продължава да е кмет на Варна, посочи съдът.

След делото прокурор Велислава Патаринска обяви, че се проверява дали върху Диан Иванов е оказван натиск. Прокурор Патаринска не изключи и бившият зам. кмет на Варна да стане обвиняем.

"Това беше безобразно дело, апелирам всички до излезем още днес в 18.30 на улицата", каза Кирил Петков.